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Полиция жестко пресекает продажу бесплатных билетов в Волгограде
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Полиция жестко пресекает продажу бесплатных билетов в Волгограде 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава Волгограда Андрей Косолапов перед финальным матчем Кубка России прокомментировал информацию о продаже бесплатных билетов на матч между «Тосно» и «Авангардом».
-Вы знаете, что на матч распространяются бесплатные билеты. РФС взял на себя этот процесс. Хотим полностью заполнить стадион, ждем 45 тысяч человек. Через общественные организации, через прочие структуры помогаем распространять.
Деятельность спекулянтов? Очень критически к этому отношусь. Мы в контакте с полицией и жестко пресекаем эти продажи. Футбол сегодня должен быть бесплатным! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Финальный матч Кубка России «Тосно» — «Авангард» состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Тосно — Авангард К
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