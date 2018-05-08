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Гаттузо: «Порой смотрю на игроков „Ювентуса“, а они даже не потеют»
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Гаттузо: «Порой смотрю на игроков „Ювентуса“, а они даже не потеют» 

SPORT24.ru 15 часов назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии против «Ювентуса».
«Это самый важный матч моей тренерской карьеры. Мы уже испытали несколько разочарований и надеемся, что на этот раз результат принесет нам удовлетворение. Если бы эта игра была в конце сезона, я бы волновался меньше. Впереди у нас еще две битвы с «Аталантой» и «Фиорентиной», и к этим матчам было бы приятнее подойти в качестве победителей Кубка.
Когда я был футболистом, да и сейчас, у меня всегда было ощущение, что у «Ювентуса» необычный менталитет. Их игроки с гордостью носят футболки клуба. Они страстные. Я впечатлен дисциплиной и духом борьбы «Ювентуса», и видел, что это имело решающее значение, даже когда у «Милана» были более технически одаренные игроки. Иногда я смотрю на игроков «Юве», а они даже не потеют.
Победить «Ювентус» с их менталитетом, физической силой и классом непросто. Люди могут говорить, что они не слишком часто выигрывали Лигу чемпионов, но выход в финал — это как победа», — цитирует Гаттузо Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится завтра, 9 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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