Гаттузо: «Порой смотрю на игроков „Ювентуса“, а они даже не потеют»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии против «Ювентуса».

«Это самый важный матч моей тренерской карьеры. Мы уже испытали несколько разочарований и надеемся, что на этот раз результат принесет нам удовлетворение. Если бы эта игра была в конце сезона, я бы волновался меньше. Впереди у нас еще две битвы с «Аталантой» и «Фиорентиной», и к этим матчам было бы приятнее подойти в качестве победителей Кубка.

Когда я был футболистом, да и сейчас, у меня всегда было ощущение, что у «Ювентуса» необычный менталитет. Их игроки с гордостью носят футболки клуба. Они страстные. Я впечатлен дисциплиной и духом борьбы «Ювентуса», и видел, что это имело решающее значение, даже когда у «Милана» были более технически одаренные игроки. Иногда я смотрю на игроков «Юве», а они даже не потеют.

Победить «Ювентус» с их менталитетом, физической силой и классом непросто. Люди могут говорить, что они не слишком часто выигрывали Лигу чемпионов, но выход в финал — это как победа», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Милан» состоится завтра, 9 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.