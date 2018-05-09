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Школьники Балашихи приняли участие в эстафете в честь Дня Победы
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Школьники Балашихи приняли участие в эстафете в честь Дня Победы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 500 школьников приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Дня Победы в Балашихе. Об этом сообщил начальник управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин.
«По традиции празднование Дня Победы мы начинаем с проведения легкоатлетической эстафеты среди школ нашего города. В ней приняли участие более 500 человек. В этой эстафете нет проигравших. Все участники — победители и большие молодцы. Молодые спортсмены прославляют своими достижениями подвиг наших ветеранов», — сказал Андрей Никитин.
Он добавил, что эстафета проводилась в центре Балашихи и в микрорайоне Железнодорожный. В Балашихе участники эстафеты пробежали по проспекту Ленина, преодолев дистанцию в один километр. В Железнодорожном маршрут эстафеты проходил по улице Новой, Пролетарской, Саввинскому шоссе, улице Юбилейной, Калининой и Луговой. Длина дистанции составила почти пять километров. Победителями соревнований в Балашихе стала команда гимназии № 3, а в микрорайоне Железнодорожный — ученики гимназии № 9.
Во время празднования Дня Победы в Балашихе пройдет более 30 мероприятий, включая выставку военной техники, праздничные концерты, шествие участников акции «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный.
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