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«Реал» собирается продать 5 футболистов ради трансфера Неймара
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«Реал» собирается продать 5 футболистов ради трансфера Неймара 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес всерьез настроен заполучить бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает Don Balon, ради осуществления этого трансфера функционер готов расстаться с пятью исполнителями. Основными претендентами на продажу являются Карим Бензема и Гарет Бэйл. Также «галактикос» собираются выставить на трансфер Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Матео Ковачича.
Напомним, что прошлым летом «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход бразильского нападающего 222 миллиона евро.
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