«Реал» собирается продать 5 футболистов ради трансфера Неймара 

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес всерьез настроен заполучить бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает Don Balon, ради осуществления этого трансфера функционер готов расстаться с пятью исполнителями. Основными претендентами на продажу являются Карим Бензема и Гарет Бэйл. Также «галактикос» собираются выставить на трансфер Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Матео Ковачича.
Напомним, что прошлым летом «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход бразильского нападающего 222 миллиона евро.