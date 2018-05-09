Месси избежит дисквалификации за споры с судьей в перерыве класико

Судейский корпус чемпионата Испании считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не оскорблял арбитра матча 36-го тура ла лиги против "Реала" (2:2), утверждает Cuatro. После игры капитан мадридцев заявлял, что футболисты каталонской команды во главе с аргентинцем надавили на судью Алехандро Эрнандес-Эрнандеса.

В концовке первого тайма клаико арбитр удалил с поля защитника «Барсы» Серхи Роберто, а также не стал показывать красную карточку форварду «Реала» Гарету Бэйлу . После перерыва он принял еще несколько спорных решений, которые также вызвали споры со стороны игроков обеих команд.

Судейский корпус, отметил, что в протоколе матча не было записей об оскорблении арбитра Месси или другими игроками «Барселоны». Отмечается, что в противном случае санкции были бы применены.

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Барселона — Реал