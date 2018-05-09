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День Победы — самый важный праздник для России, считает Железняк
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День Победы — самый важный праздник для России, считает Железняк 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне — самый важный праздник для России, заявил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
"Самый важный праздник для России — День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне мы отмечаем вместе с миллионами людей на разных континентах, где берегут историческую память, где знают цену мира и свободы, понимают выдающуюся роль нашей Родины в победе над фашизмом и преклоняются перед ратными и трудовым подвигом нашего народа", — передаёт слова Железняка его пресс— служба.
Парламентарий отметил, что у россиян жива историческая память, а в мире свыше 100 стран, где поддерживают российскую народную акцию «Бессмертный полк».
По его мнению, «Бессмертный полк» стал важнейшим уроком правды и неотъемлемой частью праздника Победы, благодаря которому каждый ощущает сопричастность с великой и трагической летописью родной страны.
"Дорогие жители России, наши соотечественники и единомышленники за рубежом, с Днем Великой Победы, с нашим самым главным, героическим Праздником! Мира, счастья, благополучия и добра на многие лета! Каждому участнику войны от всего сердца желаю крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и заслуженной заботы со стороны родных и нашего государства!", — заключил депутат.
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