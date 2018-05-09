Ещё
РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
5 мая матч 29-го тура российского первенства между московским «Локомотивом» и петербургским "Зенитом" (1:0), в котором железнодорожники досрочно стали чемпионами страны, не был показан на общедоступном телеканале и транслировался либо платно, либо по специальным кодам в интернете.
"Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой — «Лигой ТВ», — сказал Прядкин. — Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна — постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале. Мы с этим согласны, шли к этому: на «Лиге ТВ» развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства".
За тур до окончания сезона «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, набрав 60 очков. На втором месте с 56 очками располагается московский "Спартак", на третьем — столичный ЦСКА, который имеет в активе 55 баллов.
ТАСС: последние новости
Прядкин: матч за Суперкубок России по футболу 2018 года пройдет в России "Авангард" заключил договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ "Югра" Организаторы ЧМ-2026 в Северной Америке прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой182
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко444
Медведев породил новый анекдот про Мутко490
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение