РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

5 мая матч 29-го тура российского первенства между московским «Локомотивом» и петербургским "Зенитом" (1:0), в котором железнодорожники досрочно стали чемпионами страны, не был показан на общедоступном телеканале и транслировался либо платно, либо по специальным кодам в интернете.

"Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой — «Лигой ТВ», — сказал Прядкин. — Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна — постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале. Мы с этим согласны, шли к этому: на «Лиге ТВ» развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства".