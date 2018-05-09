История выдающегося штангиста Владимира Вильховского

Тяжелоатлет Владимир Вильховский испытал на себе ужасы военного времени. Но бомбёжки, голод и тяжкий труд не помешали ему стать чемпионом.

Едва ли кто из советских чемпионов 50-х или 60-х годов может сказать, что не застал ужасы Великой отечественной войны. Их победы — корнями уходят в годы трудностей и лишений, голода и страшных, кровавых боёв. В 1945 году война закончилась, а смелость, доблесть и желание жить полной жизнью осталось. Вот и шли крепкие, закалённые парни в спортивные секции. К сожалению, годы неумолимо бегут вперёд. Немногие спортивные герои тех лет дожили до Дня Победы в 2018 году — все они, конечно, уже в почтенном возрасте. Один из тех, кто сохраняет бодрость тела и духа по сей день, — выдающийся штангист, чемпион Европы 1957 года Владимир Яковлевич Вильховский. В июне 1941-го ему было 13 лет. И военное время он помнит отчётливо…

Бомбёжки. Эвакуация. Голод

Парнишка проснулся от жуткого грохота и ярких всполохов. Спустя несколько часов всем станет понятно, что фашисты направили свой удар на Донбасс, но ночью ничего не оставалось кроме как спрятаться и верить, что скоро всё стихнет. Стихло. Володя вышел на крыльцо и увидел в саду на лавочке влюблённую парочку, застывшую в объятьях друг друга. Они были убиты осколками… Железнодорожные вокзалы были полны людей, одержимых одним-единственным желанием — сесть в поезд и эвакуироваться на восток. Фашисты были уже совсем близко. В вагоны брали в первую очередь технологическое оборудование заводов и НИИ, и только потом людей. Мать Володи Мария Владимировна каким-то чудом уговорила охранника пустить её с сынишкой в вагон. Солдат пожалел семью командира, убитого в 1927-м году басмачами в Средней Азии… Поезд следовал из Донбасса в Узбекистан долгих восемь месяцев. Порой неделями стоял на одном месте, пропуская идущие навстречу составы с солдатами, танками, орудиями. А о пропитании его пассажиров никто не заботился. Когда поезд останавливался на полустанке, все бросались врассыпную по окрестным огородам. Что нашёл — то и съел. Не нашёл — приблизил себя к голодной смерти. До Узбекистана не доехали многие — кто от голода умер, кто от бомбёжек. Порой и 14-летнему Володе приходилось помогать выносить трупы — взрослый, считай, уже…

Лепёшки. Школа моряков. «Огненные рейсы»

Под Бухарой мальчику вручили Кетмень и приказали копать арыки — каналы для воды на полях. Работать нужно было с пяти и до темноты — девяти-десяти часов. Перерыв в самую жару продолжался три-четыре часа. За каждый такой рабочий день Володе выдавали 250-300 грамм ячменя. Его можно было перемолоть и испечь лепёшки. Кроме этого хлеба и воды есть было нечего: еду с полей рабочим брать было нельзя. Так парень жил три года — до 1944-го… Володя и в 15 лет просился на фронт, и в 16, но от юнца в военкомате только отмахивались. И, наконец, когда ему исполнилось 17, когда он вступил в комсомол, его друг попросил за него у своего отца, работавшего в военкомате. Вскоре пришла и долгожданная повестка — на флот. Это был шанс вырваться из голодной Бухары. Парня отправили в местечко Раздольное, на Дальний Восток, где он за три месяца в Школе моряков освоил азы морской специальности… Таких, как Володя, называли «юнгами огненных рейсов». Он получил распределение на корабль, который ходил в Америку. Но курс на другой континент пролегал через территории Японии, и несмотря на сопровождение в виде двух подводных лодок, рейсы получались крайне трудными и смертельно опасными. В Америке судно загружалось доверху: в трюмы — вагоны и паровозы, в грузовые отсеки и на палубу — сахар, тушёнку, муку. Володя был подающим на пушке. Вахту там несли всегда — четыре часа через четыре. Поначалу было тяжело, потом вошло в привычку…

Шляпа. Японцы. Мины

В 1945 году в американском Портленде советских моряков попросили принять участие в траурной церемонии, посвящённой прощанию с президентом Рузвельтом. Каждому из моряков выделили по 30 долларов на покупку костюма, галстука и шляпы. В ходе благотворительной части церемонии американский контр-адмирал заметил моряков и их стёртые в кровь руки и, не скупясь, подарил им 500 долларов. Большую часть потратили на сигареты — больше и тратить было не на что… Для Владимира война не закончилась 9 мая 1945 года. Курильская кампания продолжалась и после капитуляции Германии. Бои за скалистые, безжизненные острова были очень непростыми: товарищи дважды спасали молодого моряка от верной смерти. Однако сопротивление японцев всё-таки было сломлено. Суда, на которых ходил Вильховский, после этого перевозили пленных японских солдат. А те массово прыгали за борт, кончали жизнь самоубийством… Владимир слышал отголоски войны ещё полгода после окончания военных действий на восточном фронте. Он помогал принимать суда по репарации из Германии. И за эти месяцы поседел. Дело в том, что Балтийское море было заполнено минами, от которых нужно было очистить местные воды. Подплывали, набрасывали на мину удавку и взрывали. С подводными минами было куда сложнее. Владимир был электромехаником и у него всегда был запас спирта. Он и помогал…

В 1947-м крепкий морячок познакомился с тяжёлой атлетикой — в секции у Фёдора Майкова. Два года спустя Владимир уже выполнил норматив мастера спорта. А в начале 50-х сделал судьбоносный выбор. Отказался от квартиры в Ленинграде, работы на сухогрузе Ленинград — Лондон и очень солидной зарплаты ради переезда в Ростов, где тренировался с Иваном Удодовым. В Ленинграде этого решения не поняли, зато в Ростове встретили весьма радушно… В Ростов к молодому спортсмену и приехал Василий Сталин, собиравший команду атлетов. Предложил переехать в Москву, и Вильховский согласился, попал в сборную, начал устанавливать мировые рекорды. Хотел Владимир поехать на Олимпиаду в Мельбурне в 1956-м, но в команду взяли его конкурента Владимира Стогова. Однако горечь неудачи была скрашена любопытной уловкой. Тренер предложил Вильховскому выступить на соревнованиях в Москве накануне открытия Олимпиады. Атлет подготовился и в столице победил с мировым рекордом — 101,5 кг! Стогов в Мельбурне результат показал ниже. А потому, хоть и выиграл Игры, но стал вторым…

Рекорд. Травма. Чудесные руки