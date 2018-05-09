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Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам
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Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты и тренерский штаб сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене в День Победы, сообщает ТАСС.
В церемонии участвовали игроки, тренеры и персонал команды, первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов, посол РФ в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства России в Дании Игорь Колодин, ветеран Великой Отечественной войны Семен Штипельман и ветераны датского Сопротивления.
Церемония состоялась на территории кладбища «Биспебьерг» в Копенгагене.
Сборная России выступает на чемпионате мира — 2018 в Дании. После трех стартовых матчей российская команда имеет стопроцентный показатель набранных очков.
Ранее сообщалось, что на матче между Россией и Швецией ожидается аншлаг.
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