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«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
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«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00 

Чемпионат.com 37 минут назад
Сегодня, 9 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 34-го тура Примеры «Барселона» — «Вильярреал». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».
Ранее команды встречались друг с другом 35 раз. 19 побед на счету «Барселоны», восемь раз выигрывал «Вильярреал». Ещё восемь раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинес. Его ассистентами станут Диего Барберо Севилья и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья — Серхио Усон Росель.
«Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Вильярреал» находится на шестой строчке, имея в своём активе 57 очков.
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