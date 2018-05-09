«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 9 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 34-го тура Примеры «Барселона» — «Вильярреал». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».

Ранее команды встречались друг с другом 35 раз. 19 побед на счету «Барселоны», восемь раз выигрывал «Вильярреал». Ещё восемь раз была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинес. Его ассистентами станут Диего Барберо Севилья и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья — Серхио Усон Росель.

«Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Вильярреал» находится на шестой строчке, имея в своём активе 57 очков.