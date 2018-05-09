«Спартак» хочет приобрести форварда «Милана»

Нападающий итальянского «Милана» Никола Калинич может перебраться в московский «Спартак» летом 2018 года. Видеть 30-летнего форварда сборной Хорватии в составе хочет лично главный тренер «красно-белых» Массимо Каррерра, Tuttomercatoweb.

Напомним, Калинич выступал в текущем году за «Милан» на правах аренды, а трансферный лист игрока принадлежит «Фиорентине». По условиям арендного соглашения «россо-нери» обязаны будут выкупить футболиста по окончании сезона, но сразу же могут продать его в «Спартак».

Помимо «красно-белых» интерес к хорвату также проявляет немецкий «Шальке».

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