В Курске прошел чемпионат ползунков

6 мая куряне выбрали самых быстрых грудничков.

Чемпионат ползунков традиционный конкурс, ставший популярным в России в последние годы. Этот новый тренд не обошел стороной и курских родителей. Суть чемпионата проста: детишки быстрее всех и без помощи родителей должны преодолеть дистанцию в 6 метров. Главное условие— ребенок должен именно проползти это расстояние.

«Цель проведения чемпионата — стимулировать родителей к тому, чтобы они с раннего возраста приучали своих детей к спорту. Ну и конечно же положительные эмоции, которые мы хотели подарить юным спортсменам, их родителям и болельщикам». — рассказывает организатор чемпионата Светлана Рассолова.

Все участники необычного соревнования получили не только положительные эмоции, но и призы от спонсоров чемпионата.