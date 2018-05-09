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В Курске прошел чемпионат ползунков
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В Курске прошел чемпионат ползунков 

Курские известия 29 минут назад
Фото: Курские известия
6 мая куряне выбрали самых быстрых грудничков.
Чемпионат ползунков традиционный конкурс, ставший популярным в России в последние годы. Этот новый тренд не обошел стороной и курских родителей. Суть чемпионата проста: детишки быстрее всех и без помощи родителей должны преодолеть дистанцию в 6 метров. Главное условие— ребенок должен именно проползти это расстояние.
«Цель проведения чемпионата — стимулировать родителей к тому, чтобы они с раннего возраста приучали своих детей к спорту. Ну и конечно же положительные эмоции, которые мы хотели подарить юным спортсменам, их родителям и болельщикам». — рассказывает организатор чемпионата Светлана Рассолова.
Все участники необычного соревнования получили не только положительные эмоции, но и призы от спонсоров чемпионата.
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