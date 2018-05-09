РФПЛ: клубы должны думать о финансовых гарантиях, чтобы избежать недопуска к турнирам

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольные клубы, ставя высокие задачи для своих команд, должны думать о финансовых гарантиях, чтобы избежать случаев недопуска к соревнованиям. Об этом ТАСС сказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал ТАСС, что участник финала Кубка России «Тосно» из Ленинградской области с учетом нарушения сроков подачи документов и сложившейся финансовой ситуации в клубе не только не имеет больше права получить лицензию на участие в еврокубках, но и рискует не получить лицензию РФС. Второй финалист Кубка страны курский «Авангард», представляющий Футбольную национальную лигу, проходит специальную процедуру возможного получения лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Определенные проблемы, конечно, существуют, поэтому хотелось бы отметить, что, когда руководством клуба ставятся высокие спортивные задачи и цели, нужно думать, какой у тебя багаж за спиной, есть ли инфраструктура, академия, финансовые гарантии. Результата можно добиться, а дальше возникают вопросы", — сказал Прядкин.

"Очень жалко ребят, которые по спортивным показателям добиваются чего-то, а дальше по тем или иным причинам не допускаются к соревнованиям. В регламенте УЕФА четко прописано, что в случае недопуска победителя Кубка страны к еврокубкам, туда допускается шестая команда РФПЛ, претендентов очень много. Об этом проинформирован РФС", — отметил глава РФПЛ.

В финале Кубка России на «Волгоград-Арене» встретятся «Тосно» и «Авангард». Игра начнется в среду в 19:00 мск. Победитель получит право стартовать на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. В случае недопуска клуба до еврокубков, его место займет команда, занявшая шестое место в турнирной таблице чемпионата России.