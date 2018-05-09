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Воробьёв: всех с праздником победы, с праздником гордости за страну
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Воробьёв: всех с праздником победы, с праздником гордости за страну 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня победы. Сегодня национальная команда приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на территории датского кладбища «Биспебьерг».
«Всех с праздником победы. Это мероприятие важно для нас, для ребят. Мы чтим память дедов и прадедов, показываем, как это важно. Для нас это и мотивация тоже. Это праздник гордости за страну», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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