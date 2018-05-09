«Челси» — «Хаддерсфилд Таун»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 9 мая, в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж», состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Хаддерсфилд Таун». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Хаддерсфилд Таун».

Ранее команды встречались друг с другом 65 раз. На счету «Челси» 29 побед, 27 раз выигрывал «Хаддерсфилд Таун». Ещё девять раз была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Его ассистентами станут Иан Хассин и Мэттью Уилкс. Резервный судья — Майк Дин.

«Челси» с 69 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Хаддерсфилд Таун» находится на 16-й строчке, имея в своём активе 36 очков.