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Гоффен объявил о начале сотрудничества с компанией «Мерседес»
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Гоффен объявил о начале сотрудничества с компанией «Мерседес» 

Чемпионат.com 10 минут назад
Бельгийский теннисист Давид Гоффен будет сотрудничать с компанией «Мерседес-Бенц». О начале сотрудничества с немецким автопроизводителем спортсмен сообщил в социальных сетях.
«Очень рад объявить о моём новом сотрудничестве с «Мерседес-Бенц». Я очень горжусь тем, что стал частью семьи компании и послом бренда. Не могу дождаться, когда сяду за руль своего нового автомобиля», — написал Гоффен у себя в «фейсбуке».
Запись можно посмотреть в «фейсбуке» Гоффена.
Ранее о начале сотрудничества с «Мерседес-Бенц» сообщила бывшая австралийская теннисистка Елена Докич. Также немецкая компания уже давно сотрудничает со швейцарцем Роджером Федерером. В начале 2018 года автопроизводитель продлил соглашение с теннисистом. Предполагается, что Федерер в рамках нового соглашения будет зарабатывать по $ 5 млн в год.
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