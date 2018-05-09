Гоффен объявил о начале сотрудничества с компанией «Мерседес»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен будет сотрудничать с компанией «Мерседес-Бенц». О начале сотрудничества с немецким автопроизводителем спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Очень рад объявить о моём новом сотрудничестве с «Мерседес-Бенц». Я очень горжусь тем, что стал частью семьи компании и послом бренда. Не могу дождаться, когда сяду за руль своего нового автомобиля», — написал Гоффен у себя в «фейсбуке».

Запись можно посмотреть в «фейсбуке» Гоффена.