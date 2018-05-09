Персмский край: «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

Пермские полицейские присоединились к акции МВД России «Я помню, Я горжусь. Служу России!». В видеороликах о своих дедушках и бабушках, участниках Великой Отечественной войны, рассказывают сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской».

Начальник экспертно-криминалистического отдела майор полиции Алексей Чугайнов вспоминает о своей бабушке Полине Григорьевне Моисеевой. Она ушла на войну санитаром. День и ночь спасала солдатские жизни, выносила раненых с поля боя. Победу встретила в Праге начальником медицинского отделения, награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.