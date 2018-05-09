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Персмский край: «Я помню. Я горжусь. Служу России!»
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Персмский край: «Я помню. Я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 минут назад
Пермские полицейские присоединились к акции МВД России «Я помню, Я горжусь. Служу России!». В видеороликах о своих дедушках и бабушках, участниках Великой Отечественной войны, рассказывают сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской».
Начальник экспертно-криминалистического отдела майор полиции Алексей Чугайнов вспоминает о своей бабушке Полине Григорьевне Моисеевой. Она ушла на войну санитаром. День и ночь спасала солдатские жизни, выносила раненых с поля боя. Победу встретила в Праге начальником медицинского отделения, награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники Госавтоинспекции провели IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» Пермские полицейские присоединились к акции МВД России "Я помню, Я горжусь. Служу России!". В Ивановской области состоялся конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»
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