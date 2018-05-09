«Лестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 9 мая, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» состоится матч 31-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Арсенал». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал».

Ранее команды встречались друг с другом 138 раз. 28 побед на счету «Лестер Сити», 65 раз выигрывал «Арсенал». Ещё 45 раз была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Грэммом Скоттом. Его ассистентами станут Ли Беттс и Марк Перри. Резервный судья — Крейг Поусон

«Лестер Сити» с 44 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» находится на шестой строчке, имея в своём активе 60 очков.