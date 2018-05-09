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Бенитес: «Я не знаю дальнейших планов Торреса»
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Бенитес: «Я не знаю дальнейших планов Торреса» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отметил, что испанский форвард Фернандо Торрес вряд ли пополнит состав его команды.
— Чтобы иметь в команде форвард, который будет забивать 10-15 мячей за сезон, нужно потратить немало денег. Стоит ли такой игрок дороже 16 миллионов фунтов (трансферный рекорд «Ньюкасла», — прим.Sport24.ru)? Да, таковы условия сегодняшнего рынка. Что касается Фернандо Торреса, то он является настоящей легендой «Атлетико», но я не знаю, каковы его дальнейшие планы, — приводит слова Бенитеса The Sun.
Ожидается, что покидающий после нынешнего сезона «Атлетико» Торрес продолжит карьеру в MLS.
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