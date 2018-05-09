Бенитес: «Я не знаю дальнейших планов Торреса»

— Чтобы иметь в команде форвард, который будет забивать 10-15 мячей за сезон, нужно потратить немало денег. Стоит ли такой игрок дороже 16 миллионов фунтов (трансферный рекорд «Ньюкасла», — прим.Sport24.ru)? Да, таковы условия сегодняшнего рынка. Что касается Фернандо Торреса, то он является настоящей легендой «Атлетико», но я не знаю, каковы его дальнейшие планы, — приводит слова Бенитеса The Sun.

Ожидается, что покидающий после нынешнего сезона «Атлетико» Торрес продолжит карьеру в MLS.