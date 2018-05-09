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Юлия Барановская восхитила подписчиков своим танцем
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Юлия Барановская восхитила подписчиков своим танцем 

Журнал ОК! 1 час назад
В начале недели стало известно, кто выиграл конкурс «Московская весна A Cappella». Победителями признали группу из США Six Appeal. Они получили приз в размере 6,2 миллиона рублей. Позже прошла вечеринка в честь финала конкурса, где победители исполнили свою песню. На вечер пришла телеведущая Юлия Барановская.
Юлия Барановская
Она опубликовала в своем Instagram зажигательные танцы на сцене.
Обладателем Гран-при фестиваля «Московская весна A Cappella» @moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband. Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин. А я не смогла удержаться от танца с победителями? #acappellamoscow #пойчтобуслышали #московскиесезоны #мэрсобянин платье @milo_milo_official
A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on  May 8, 2018 at 9:43am PDT  Подписчики восхитились и движениям Барановской, и внешнему виду.
«Барановская супер…Аршавин локти кусает», «Юля, умничка! Я Вами восхищаюсь и горжусь!», «Если представить идеальную женщину, как жену, мать и т.п., то вспоминаю Юлию Барановскую!», — комментируют поклонники.
Напомним, что с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая состояла в отношениях почти девять лет. Хотя официально они не были женаты, в их семье родилось трое детей — Артём, Яна и Арсений. Как сообщила ok-magazine.ru сама Юлия в 2016 году, с момента распада семьи Аршавин с детьми не общался.
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