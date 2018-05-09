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Перестановки в IBU коснутся руководства, спортивного департамента и пресс-службы
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Перестановки в IBU коснутся руководства, спортивного департамента и пресс-службы 

Чемпионат.com 1 час назад
Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Мартин Кухенмайстер рассказал о кадровых перестановках, которые пройдут в организации в ближайшее время.
«Мы проведём реорганизацию в спортивном департаменте, а также в пресс-службе и руководстве», — приводит слова Кухенмайстера NRK.
Ранее после обысков в офисе IBU в Зальцбурге и появления информации о коррупционном расследовании Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш временно покинули свои должности.
Накануне по итогам заседания исполкома IBU было объявлено, что в организации пройдёт реструктуризация управления.
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