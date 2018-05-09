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Владимир Юрзинов: «Играть после Дня Победы — это и праздник, и испытание»
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Владимир Юрзинов: «Играть после Дня Победы — это и праздник, и испытание» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов во время церемонии возложения цветов у памятника советским солдатам на датском кладбище «Биспьерберг» заявил, что подобные акции помогают хоккеистам побеждать. По словам специалиста, его команда всегда тщательно готовилась к таким поединкам.
— Помню, в прошлом году я смотрел матч в Кельне, когда наши забили решающий гол в ворота немцев. Это было 8 мая, — говорит Юрзинов. — Был тяжелейший матч, и эмоции от победы в нем — до слез. Многие не понимают значения встреч в эти дни, но мы всегда особенно тщательно готовились к таким поединкам. Для нас это и праздник, и испытание. Что касается меня, то я до сих пор не могу спокойно слушать песни Победы. Хорошо, что ребята продолжают традиции. Это необходимо. (Игорь ЕРОНКО)
На следующий после праздника день, 10 мая, сборная России в рамках группового турнира на чемпионате мира-2018 встретится с Чехией. Начало игры — 21.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене
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