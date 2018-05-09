Теннисистка из Удмуртии стала бронзовым призёром международного турнира

Ижевск. Удмуртия. Мастер спорта международного класса из Удмуртской Республики Надежда Пушпашева взяла бронзу на международном турнире. Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями прошли в Братиславе.

Борьбу за награды вели около 250 спортсменов со всего мира. На групповом этапе соревнований Надежда Пушпашева со счётом 3-0 нанесла поражения полячке Дороте Буклав, израильтянке Чагит Йона Врилл и нидерландке Фемке Коббен.

В полуфинале соревнований соперницей россиянки стала итальянка Гиада Росси, которая победила во встрече со счётом 3-1.

Отметим, что в октябре 2017 года Надежда Пушпашева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы.