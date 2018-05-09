Заа признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Нападающий «Кристал Пэлас» Заха признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Английская Премьер-лига назвала победителя в голосовании за звание лучшего игрока АПЛ в апреле. Первое место в опросе занял нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха , сообщает официальный «твиттер» Премьер-лиги.

В прошлом месяце он провёл в чемпионате Англии четыре матча и забил четыре гола. «Кристал Пэлас» одержал две ничьих, а также дважды сыграл вничью.