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Заа признан лучшим игроком АПЛ в апреле
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Нападающий «Кристал Пэлас» Заха признан лучшим игроком АПЛ в апреле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Английская Премьер-лига назвала победителя в голосовании за звание лучшего игрока АПЛ в апреле. Первое место в опросе занял нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, сообщает официальный «твиттер» Премьер-лиги.
В прошлом месяце он провёл в чемпионате Англии четыре матча и забил четыре гола. «Кристал Пэлас» одержал две ничьих, а также дважды сыграл вничью.
На звание лучшего игрока апреля также были номинированы Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал»), Поль ПогбаМанчестер Юнайтед»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).
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