Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18

Цены на игроков взлетели вдвое за короткий промежуток времени, так что клубы просто обязаны были раскошелиться, если хотели получить желаемого футболиста.

Но как идут дела у этих мега новичков? Неужели самые дорогие игроки этого сезона, ставшие одними из самых дорогих и за всю историю, прижились на новом месте и начали приносить своим клубам прибыль? Или они не смогли оправдать свои огромные гонорары?

Автор Squawka Мохаммед Батт взглянул и оценил десять самых крупных трансферов в сезоне 2017/18.

10. Бенжамен Менди Из «Монако» в «Манчестер Сити» за 52 млн фунтов

Матчей в чемпионате: 6. Ключевая статистика: 2,1 важных передач за 90 минут. Выигранные трофеи: Премьер-лига.

Когда «Манчестер Сити» потратил больше 50 миллионов фунтов на левого защитника, многие были шокированы (тем более что как раз перед этим клуб заплатил больше 50 миллионов за правого защитника), но Менди быстро доказал, что он может быть тем игроком, который влияет на развитие игры.

Проблема заключается в том, что серьезная травма заставила его наблюдать за матчами со стороны на протяжении большей части сезона. Только представьте, насколько ужасающими будут «горожане», когда Менди снова вернется в строй.

9. Эмерик Ляпорт Из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 57 млн фунтов

Матчей в чемпионате: 7. Ключевая статистика: 2,9 спасений за 90 минут. Выигранные трофеи: Кубок Лиги, Премьер-лига.

Подписанный в январе во время клубного кризиса, связанного с травмами, Ляпорт давно был целью Пепа Гвардиолы. И хотя клубу пришлось заплатить огромную сумму, это того стоило.

Ляпорту всего 23 года, но он уже сформировавшийся центральный защитник, одаренный навыками руководства. Он очень быстро вписался в игру и в большинстве матчей хорошо себя проявил, пусть у него и были проблемы во встречах с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, когда он действовал слева.

8. Альваро Мората Из «Реала» в «Челси» за 60 млн фунтов

Матчей в чемпионате: 29. Ключевая статистика: Забил больше мячей головой (7), чем любой другой игрок АПЛ. Выигранные трофеи: нет.

Альваро Мората покрасил свои волосы в красный цвет, готовясь к переходу в « Манчестер Юнайтед ». Этого так и не случилось, но все равно он оказался в Англии, присоединившись к «Челси». Высокий, широкоплечий и с изысканной техникой — Мората был создан для Премьер-лиги.

Он начал свою карьеру в «Челси» просто отлично, но усталость, травма и то, что принято называть «зимним блюзом», потянуло его вниз. Ему не удалось вернуться на прежний уровень, поэтому он уступил свое место в стартовом составе Оливье Жиру.

7. Усман Дембеле Из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 105 млн фунтов + 40 млн евро

Матчей в чемпионате: 14. Ключевая статистика: 3,2 успешные обводки за 90 минут. Выигранные трофеи: Кубок Короля, Ла Лига.

Дембеле, как и Менди, получил травму на очень раннем этапе своей новой клубной карьеры, хотя успел блеснуть в матчах против «Ювентуса» и «Эспаньола». Он едва восстановился после травмы, как получил новую.

Когда он все же выходил на поле, то был настолько несовместим со своими партнерами по команде, что почти мгновенно потерял доверие главного тренера Эрнесто Вальверде, даже после его динамичной игры в матче Лиги чемпионов против «Челси».

С тех пор Вальверде задействовал Дембеле слишком редко, что в итоге привело тренера к поражению от «Ромы». Француз наблюдал за этой игрой до 85-й минуты.

И все же Дембеле очень креативен. В его игре можно увидеть проблески того, как он может зарядить команду, когда ему начнут доверять.

6. Филиппе Коутиньо Из «Ливерпуля» в «Барселону» за 120 млн фунтов + 40 млн евро

Матчей в чемпионате: 15. Ключевая статистика: 2,4 важных передач за 90 минут. Выигранные трофеи: Кубок Короля, Ла Лига.

Второй самый дорогой футболист в истории перешел в «Барселону» в январе после скомканной первой части сезона в «Ливерпуле». Он долгое время адаптировался, играя то справа, то слева, но все же провел несколько впечатляющих матчей.

Он стал главным творцом победы «сине-гранатовых» в Кубке Короля, а также помог досрочно гарантировать победу в Ла Лиге, а теперь настроен на достижение исторического рекорда, суть которого — остаться непобежденной командой в чемпионате.

5. Пьер-Эмерик Обамеянг Из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» за 56 млн фунтов

Best goals-per-game ratio for Arsenal in the Premier League: Pierre-Emerick Aubameyang (0.727) Thierry Henry (0.682) Ian Wright (0.545) Robin van Persie (0.495) Alexis Sánchez (0.492) Alexandre Lacazette (0.452) Let's see if he can keep it up. 💥 pic.twitter.com/6skNZmjTiE— Squawka Football (@Squawka) 7 мая 2018 г.

Матчей в чемпионате: 11. Ключевая статистика: Прямо поучаствовал в 12 голах АПЛ (8 голов, 4 передачи). Выигранные трофеи: нет.

Обамеянг стал еще одним январским подписанием, который с самого начала своего нового этапа в карьере начал много забивать. «Арсенал» наконец нашел форварда, который поможет подняться в турнирной таблице (в перспективе, ведь сейчас он только шестой).

Имея впечатляющий 33-процентный коэффициент реализации и лучший рейтинг голов за игру среди форвардов «Арсенала» за всю историю, Обамеянг был очень и очень хорош.

4. Вирджил ван Дейк Из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов

Матчей в чемпионате: 13. Ключевая статистика: Выиграл больше воздушных единоборств (5,4) за 90 минут, чем любой другой игрок «Ливерпуля». Выигранные трофеи: нет (пока).

Похоже, его вырезали из гранита, а играет он с таким же решительным блеском. Вирджил ван Дейк — еще один январский трансфер и самый дорогой защитник всех времен.

«Ливерпуль» действительно знал, в ком нуждается больше всего. Ван Дейк был превосходным в играх за «красных». Он — настоящий колосс в центре обороны, который пробил путь в финал Лиги чемпионов.

Ван Дейк пока ничего не выиграл, но ведь есть шанс, что за полгода на «Энфилде» он будет держать в руках самый заветный трофей Европы? Это возможно!

3. Диего Коста Из «Челси» в «Атлетико» за 65 млн евро

Матчей в чемпионате: 13. Ключевая статистика: Заработал столько же желтых карточек (5), сколько в сумме забил мячей (3) и отдал результативных передач (2) в Ла Лиге. Выигранные трофеи: нет (пока).

Разругавшись со всеми в «Челси», Диего Коста провел первую половину сезона без клуба, прежде чем зимой он, наконец, уладил все юридические моменты и смог подписать контракт с «Атлетико». Как только это произошло, клуб мгновенно преобразился.

Он не забил огромное количество голов, но простое его присутствие подняло «Атлетико» на новые высоты, в частности, и его партнера по атаке Антуана Гризманна

Если в первой половине сезона «Атлетико» играл откровенно слабо и не смог выйти из своей группы в Лиге чемпионов, то затем снова стал безжалостным по отношению к своим соперникам, пройдя весь путь до финала Лиги Европы, выигрышу в котором может помешать только чудо.

2. Ромелу Лукаку Из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов + 15 млн фунтов

Матчей в чемпионате: 34. Ключевая статистика: Прямо поучаствовал в трети голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (16 голов, 7 передач). Выигранные трофеи: нет (пока).

Было так много сомнений, когда Ромелу Лукаку предпочел подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», а не с «Челси», который был в статусе чемпиона. Теперь никаких сомнений нет. На старте сезона Лукаку был в огне, но затем остыл, когда погрузился в реальность игры за топ-клуб. Он немного побыл в тени, прежде чем обрести новый ритм зимой.

Romelu Lukaku is the fifth youngest player in Premier League history to score 100 goals in the competition. The youngest foreign player to reach the milestone. 🇧🇪 pic.twitter.com/5fRapowLlm— Squawka Football (@Squawka) 31 марта 2018 г.

В 2018 году Лукаку предстал перед нами, как новый нападающий, обладающий природной силой и способный доминировать в самых важных матчах, при том он демонстрировал такое мастерство, которое в его арсенале еще никто не видел. 16 голов — это низкий показатель, но этот голеадор делает гораздо больше, чем просто отправляет мячи в сетку.

1. Неймар Из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро

Матчей в чемпионате: 20. Ключевая статистика: 7,1 успешно выигранная дуэль за 90 минут. Выигранные трофеи: Кубок Лиги, Кубок Франции, Лига 1.

Когда ты подписываешь одного из сильнейших футболистов мира за самую большую сумму, когда-либо заплаченную за игрока, ты ожидаешь получить определенную отдачу. И в данном вопросе катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» не прогадали.

Неймар почти отработал свои деньги, так как без особых усилий и в блестящем стиле доминировал в Лиге 1. У него более чем в два раза больше успешных обводок за 90 минут игрового времени, чем у второго по этому показателю игрока команды (Килиана Мбаппе), и он также оформил своеобразный дабл-дабл из 19 голов и 13 результативных передач.

Конечно, всем было неприятно слышать об этой истории с Кавани и пенальти. Кроме того, он пропустил самый важный матч команды в сезоне (вторая игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»), а также не лучшим образом смотрелся в первой игре, но нет никаких сомнений, что Неймар стал сенсацией для Парижа.

Оформить домашний требл уже в первом сезоне мечтает каждый футболист, вне зависимости от статуса.