«Барселона» — «Вильярреал». Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на перенесенный матч 34-го тура Примеры сезона-2017/18 «Барселона» — «Вильярреал». Он предложил две ставки на эту встречу.

Всем привет, дорогие друзья!

До финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов еще далековато, пока еще заканчивают чемпионаты свои последние туры. Разумеется, мы поговорим про Испанию — «Барселона» против «Вильярреала», отложенный матч из-за участия «Барселоны» в Кубке Испании, который она выиграла.

После Эль Класико, где было оставлено огромное количество эмоций и сил, у «Барселоны», разумеется, есть приоритетная задача пройти весь чемпионат без поражений, но чрезмерной мотивации сейчас у нее нет. Я думаю, что многие футболисты где-то подсознательно будут держать в голове предстоящий чемпионат мира, постараются избежать ненужных травм и повреждений, чтобы не рисковать и не пропустить главное событие ближайшего лета.

Приезд «Вильярреала» для «Барселоны» не сказать, что это какой-то вызов. «Вильярреал» тоже решил свою задачу по сезону, команда обеспечила себе место в Лиге Европы, поэтому, если вспомнить, что «Вильярреал» играл очень неплохо в этом сезоне на выезде против топовых команд, то гости дадут бой. Только вспомните, обыграли «Реал» 1:0, сыграли вничью 1:1 с «Атлетико», обыграли «Валенсию» на «Месталье» 1:0. Да, с другими командами посложнее было — проиграли «Малаге», проиграли «Бетису», но на большие команды «Вильярреал» настраивается очень неплохо. Плюс это шанс показать себя в матче против чемпиона. Кто бы не выходил: Унес Унал, Денис Черышев , Кастильехо или Дани Раба, словом, для «Вильярреала» это больший вызов, чем для «Барселоны».

Разброс в линии в пользу «Барселоны», с одной стороны, не должен удивлять, а с другой стороны, почему бы не сыграть от аутсайдера, от команды, которая приезжает в гости к «Барселоне», тем более, что мы даже не знаем, в каком составе «Барса» выйдет на ближайшую игру.

Я бы сыграл «Вильярреал» с форой. За фору (+2), что «Вильярреал» не проиграет с разницей в три мяча, а если два мяча проиграет, то будет расход, дают очень неплохой коэффициент на Winline. Я присмотрелся, проанализировал, посчитал и подумал, почему даже бы не сыграть «Вильярреал» с форой (+1,5) с коэффициентом выше двойки.

Это мои мысли, которые я вам набросал, дальше думайте сами, решайте сами. Сильно большими суммами не рискуйте, так как на финише сезона может быть все, что угодно, тем более, когда встречаются команды, которые для себя уже все решили. Мои предложения: «Вильярреал» с форой (+2)», а также можно подумать над форой (+1,5).

Смотрите футбол, может быть, в режиме онлайн было бы интереснее этот матч играть, чем предлагать что-то до игры. Мне эту игры, кстати, комментировать. Может быть, я вам что-то в репортаже интересное посоветую, исходя из того, что будет происходить на поле.