«Лестер» — «Арсенал». Прогноз Евгения Ловчева

«Арсенал» атакующая команда. Неслучайно «канониры» в чемпионате забили уже 72 мяча. Это очень приличный показатель. Но и «Лестер» на своем поле, конечно, что-нибудь сможет создать в нападении. У этой команды очень быстрые футболисты атаки.

В плане результата отдаю предпочтение «Арсеналу». В конце сезона он выглядит предпочтительнее «Лестера». Да, и уже известно об изменениях в лондонском клубе. Футболистам нужно проявлять себя. Поэтому думаю, что «Арсенал» победит.