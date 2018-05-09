Ещё
«Лестер» — «Арсенал». Прогноз Евгения Ловчева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лестер» — «Арсенал». Прогноз Евгения Ловчева 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Лестер» — «Арсенал» в рамках перенесенного 31-го тура английской футбольной Премьер-лиги сезона-2017/18. Поединок состоится 9 мая в 21:45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на гостей, и думает, что встреча получится богатой на голы.
«Арсенал» атакующая команда. Неслучайно «канониры» в чемпионате забили уже 72 мяча. Это очень приличный показатель. Но и «Лестер» на своем поле, конечно, что-нибудь сможет создать в нападении. У этой команды очень быстрые футболисты атаки.
В плане результата отдаю предпочтение «Арсеналу». В конце сезона он выглядит предпочтительнее «Лестера». Да, и уже известно об изменениях в лондонском клубе. Футболистам нужно проявлять себя. Поэтому думаю, что «Арсенал» победит.
SovSport.Ru: последние новости
День Победы затмил финал Кубка России: это читалось. Репортаж их Волгограда «Барселона» – «Реал». Видеопрогноз Константина Генича Юрий Семин: Фернандеш лучше всех нас знает историю России!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко452
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение