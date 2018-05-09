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Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии
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Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о трансферной стоимости защитника своей команды Соломона Кверквелии.
"Мы оцениваем Кверквелию очень высоко. А для российского клуба эта цена будет примерно на 15 процентов выше. Это своего рода премия за то, что после перехода Кверквелии нам будет сложнее забивать этой команде голы. Соломон — топовый защитник для нашего чемпионата. Он адаптирован, знает турнир, всех форвардов лиги. А еще он вообще ничего не боится", — цитирует клубного босса «железнодорожников» Чемпионат.
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Прядкин: "Предложения из-за рубежа о проведении там матча за Суперкубок есть, но в этом году он состоится в России" Геркус рассказал, сколько "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов "Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна
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