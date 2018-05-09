Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии

"Мы оцениваем Кверквелию очень высоко. А для российского клуба эта цена будет примерно на 15 процентов выше. Это своего рода премия за то, что после перехода Кверквелии нам будет сложнее забивать этой команде голы. Соломон — топовый защитник для нашего чемпионата. Он адаптирован, знает турнир, всех форвардов лиги. А еще он вообще ничего не боится", — цитирует клубного босса «железнодорожников» Чемпионат.