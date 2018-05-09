Кириченко: «Шансы „Спартака“ и ЦСКА на второе место — 50 на 50»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился мыслями по поводу борьбы за второе место в РФПЛ и сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Шансы "Спартака" и ЦСКА — 50 на 50. Тем не менее, думаю, высока вероятность, что «армейцы» выиграют у «Анжи», с которым встречаются в последнем туре. Что касается дерби «Спартак» — «Динамо», то «красно-белые», конечно здесь фавориты, но динамовцы могут создать проблемы.

Что касается аутсайдеров, то там очень сложные расклады. Последний тур будет очень тяжелый. Ведь и борьба за шестое место, как мы понимаем, имеет смысл, поскольку опять же не очень понятно, будет ли победитель Кубка России участвовать в Лиге Европы. Тот же матч между занимающей шестую строчку «Уфой» и «Тосно» серьезное значение имеет. Так что проходных игр здесь не ожидается", — сказал Кириченко.

За тур до завершения чемпионата «Спартак» опережает ЦСКА на 1 балл.