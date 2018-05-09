Ещё
Кириченко: «Шансы „Спартака“ и ЦСКА на второе место — 50 на 50»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кириченко: «Шансы „Спартака“ и ЦСКА на второе место — 50 на 50» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился мыслями по поводу борьбы за второе место в РФПЛ и сохранение прописки в элитном дивизионе.
"Шансы "Спартака" и ЦСКА — 50 на 50. Тем не менее, думаю, высока вероятность, что «армейцы» выиграют у «Анжи», с которым встречаются в последнем туре. Что касается дерби «Спартак» — «Динамо», то «красно-белые», конечно здесь фавориты, но динамовцы могут создать проблемы.
Что касается аутсайдеров, то там очень сложные расклады. Последний тур будет очень тяжелый. Ведь и борьба за шестое место, как мы понимаем, имеет смысл, поскольку опять же не очень понятно, будет ли победитель Кубка России участвовать в Лиге Европы. Тот же матч между занимающей шестую строчку «Уфой» и «Тосно» серьезное значение имеет. Так что проходных игр здесь не ожидается", — сказал Кириченко.
За тур до завершения чемпионата «Спартак» опережает ЦСКА на 1 балл.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Заха одержал победу в голосовании за лучшего футболиста апреля в АПЛ Прогноз на матч Манчестер Сити - Брайтон: рекорды для Яя Туре "Реал" согласовал трансфер Салаха за 200 млн евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко452
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение