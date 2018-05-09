Как прошёл Парад Победы в Нижнем Новгороде. Взгляд из «зрительного зала» 

Фото Николая ПанчохинаКак прошёл Парад Победы в Нижнем Новгороде. Взгляд из «зрительного зала»
День Победы — праздник радости и скорби. Парад Победы — особый ритуал. Он наполняет нас чувством гордости за себя и за страну, в которой живешь. Сегодня в Нижнем Новгороде в торжественном шествии приняли участие более 1000 человек. На площадь Минина вышли колонны военнослужащих, а также выехала военная техника. «Нижегородская правда» собрала самые яркие моменты парада Победы.
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