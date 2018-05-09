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Что вы знаете о чемпионстве «Локомотива»? Тест Sport24
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Что вы знаете о чемпионстве «Локомотива»? Тест Sport24 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Сезон официально завершится в воскресенье (все матчи начнутся в 14:00). Но кубок еще в прошлую субботу привезли в Черкизово, где «Локомотив» Юрия Семина обыграл «Зенит» и стал чемпионом в третий раз в истории.
Кто поучаствовал в рекордном количестве голевых атаках и выдал больше всех ассистов? Какой игрок провел сезон с таким процентом точных передач, что позавидует Иньеста? И на скольких языках говорит Эдер, забивший чемпионский гол?
Тест Sport24 определит: вы за «Локомотив» с детства или с конца прошлой недели?
Больше о чемпионстве «Локомотива» на Sport24:
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