Что вы знаете о чемпионстве «Локомотива»? Тест Sport24

Сезон официально завершится в воскресенье (все матчи начнутся в 14:00). Но кубок еще в прошлую субботу привезли в Черкизово, где «Локомотив» Юрия Семина обыграл «Зенит» и стал чемпионом в третий раз в истории.

Кто поучаствовал в рекордном количестве голевых атаках и выдал больше всех ассистов? Какой игрок провел сезон с таким процентом точных передач, что позавидует Иньеста? И на скольких языках говорит Эдер, забивший чемпионский гол?

Тест Sport24 определит: вы за «Локомотив» с детства или с конца прошлой недели?

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