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Геркус рассказал, сколько «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов
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Геркус рассказал, сколько «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, сколько его клуб, а также другие столичные команды "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов.
"За титул чемпиона РФПЛ мы получим 20-25 миллионов евро. Но, еще раз подчеркну, что доходы от УЕФА не связаны с российским золотом «Локо» — европейский союз вознаграждает за участие в своих турнирах тех, кто получил соответствующую лицензию и играл.
Например, «Спартак», если будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов, заработает сумму, сопоставимую с нашей. А ЦСКА, с учетом постоянных и довольно успешных выступлений в Европе, даже больше — порядка 30-ти миллионов, возможно даже 35. Поэтому для армейцев настолько важен финиш в Премьер-Лиге — люди бьются за весомые деньги. ", — цитирует клубного босса «железнодорожников» СЭ.
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