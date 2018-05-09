Футболисты «Уфы» возложили цветы к Вечному огню

Футболисты «Уфы», тренерский штаб и руководство команды, а также молодежная команда и воспитанники школы «Уфы» возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Клуб таким образом в День Победы отдал дань уважения и почтил память советских воинов, одержавших победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 9 мая, в День Великой Победы, руководство, тренерский штаб, основная команда, молодежная и Академия футбольного клуба «Уфа» в полном составе возложили цветы к Вечному Огню в Парке Победы. #фкУфа

Публикация от ФК «УФА»/ FC UFA (@ufafc) 9 Май 2018 в 2:53 PDT