Сергей Прядкин: «Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что матч за Суперкубок России 2018 года на территории страны. В игре за первый трофей сезона-2018/19 «Локомотив», который выиграл чемпионат, встретится с победителем национального кубка — «Тосно» или «Авангардом».

— Матч точно будет в России, — цитирует ТАСС Прядкина. — Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.

Стадион «Динамо»? Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.

Предложения (о проведении матча за Суперкубок России в Катаре или Казахстане. — Прим. «СЭ») есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать.

Напомним, второй участник матча за Суперкубок России определится сегодня, 9 мая. Финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.