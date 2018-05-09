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Сергей Прядкин: «Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России»
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Сергей Прядкин: «Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что матч за Суперкубок России 2018 года на территории страны. В игре за первый трофей сезона-2018/19 «Локомотив», который выиграл чемпионат, встретится с победителем национального кубка — «Тосно» или «Авангардом».
— Матч точно будет в России, — цитирует ТАСС Прядкина. — Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.
Стадион «Динамо»? Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.
Предложения (о проведении матча за Суперкубок России в Катаре или Казахстане. — Прим. «СЭ») есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать.
Напомним, второй участник матча за Суперкубок России определится сегодня, 9 мая. Финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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