Героини Великой Отечественной: 5 женщин, которые боролись за победу

Принято считать, что у войны мужское лицо. Но нельзя недооценивать огромный вклад женщин, которые в годы Великой Отечественной сделали все возможное для победы над гитлеровским режимом. И пусть далеко не все героини смогли дожить до 9 Мая, но их отвага, их мужество и преданность Родине навсегда останутся в истории поколений.

Прошли десятилетия после событий Великой Отечественной войны, но в памяти народа до сих пор живы великие подвиги, которые совершили представительницы пола, который принято считать слабыми. Многие женщины не смогли остаться в стороне трагических событий, они боролись за свой народ и сделали все возможное, чтобы приблизить великий День Победы над фашистами. Вспомним 5 героинь, личности которых накануне 9 Мая часто обсуждают в сети. Зоя Космодемьянская Одна из самых прославленных героинь ВОВ. Будучи школьницей, девушка решила уйти на фронт и была направлена в диверсионно-разведывательную группу. Она поджигала дома, где заселились немецкие солдаты. Несмотря на допросы и пытки, мужественно держалась и не выдала товарищей. После повешения Зою Космодемьянскую больше месяца не разрешали хоронить, ее тело повергалось надругательствам со стороны фашистов. 18-летняя партизанка стала первой женщиной, которая в период Великой Отечественной войны удостоилась звания Героя Советского Союза (посмертно).

Людмила Павличенко Знаменитая «Леди Смерть» — так называли снайпера, которому удалось уничтожить 309 противников. Легендарная личность, образ которой послужил вдохновением для кинематографистов и писателей. Ей присвоили звание Героя Советского Союза. Фраза 25-летней Людмилы Павличенко «Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!» стала крылатой. Женщина доблестно прошла всю войну и умерла в 1974 году.

Мария Цуканова 20-летняя санинструктор батальона морской пехоты Тихоокеанского флота — единственная женщина, которая посмертно удостоилась звания Героя Советского Союза за войну с Японией. Летом 1945 года в бою за корейский порт Сэйсин ей удалось вынести с поля боя 52 раненых десантника. Будучи дважды раненой, она прикрывала отход подразделения, уничтожила десятки японских солдат и офицеров. Попала в плен, где зверски была убита японцами — ей отрубили руки и голову.

Мария Октябрьская В соцсетях обсуждают женщину, которая в годы Великой Отечественной войны оплатила постройку танка Т-34 «Боевая подруга» на свои сбережения, после чего стала его механиком-водителем. Ее муж погиб, после чего жена решила отомстить фашистам за смерть любимого. Была тяжело ранена, доставлена во фронтовой госпиталь, где скончалась в возрасте 38 лет. Ей также присвоили звание Героя Советского Союза.

Марионелла Королева 20-летняя актриса и санинструктор Марионелла Королева в 1942 году в бою под Сталинградом вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а после гибели командира подняла бойцов в атаку и первой ворвалась во вражеский окоп, убила гранатами 15 немецких солдат и офицеров. Получила смертельное ранение, но продолжала оборону, пока не подоспело подкрепление. Посмертно награждена орденом Красного Знамени. Достойной жизни и храбрости девушки посвящена книга Елены Ильиной «Четвертая высота».

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