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Кстовчане отпраздновали День Победы легкоатлетическим пробегом — открыл его Дмитрий Сватковский
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Кстовчане отпраздновали День Победы легкоатлетическим пробегом — открыл его Дмитрий Сватковский 

Нижегородская правда 37 минут назад
Фото: Нижегородская правда
заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский открыл легкоатлетический эстафетный пробег на призы администрации Кстовского района и газеты «Маяк», посвященный Дню Победы.
— Здесь нет проигравших, каждый, кто вышел на старт, уже победитель. Символично, что праздник спорта проводится в День Победы. Кстовчане внесли весомый вклад в дело Победы: более 22 тысяч человек ушли на фронт, почти 9 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений, 14 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 4 человека стали полными кавалерами ордена Славы, — сказал Дмитрий Сватковский.
Кстати, на личные сбережения кстовчан изготавливались танки, строились боевые самолеты «Валерий Чкалов», трудящиеся Кстовского района послали воинам более 7 тысяч подарков. Колхозы сдавали сверх плана по 80-100 тонн хлеба. На территории района было развернуто 5 госпиталей.
— Конечно, с особой благодарностью я обращаюсь к нашим ветеранам, на плечи которых выпали все тяготы войны. Именно вы явили всему миру беспримерную стойкость и мужество. Благодаря вам, дорогие наши ветераны, мы живем сегодня под мирным небом, учимся, работаем, растим детей. Мы обещаем, что память о вашем подвиге будет жить в веках. Именно это доказывает всероссийская акция «Бессмертный полк», которая год от года становится все масштабнее. Как и другие, я горжусь тем, что мой дед Жан Иванович Сватковский воевал за Родину, — поделился Дмитрий Сватковский. Маршрут пробега состоит из 10 этапов по улицам Кстова. Длина каждого этапа — от 250 до 800 метров. Для участия в пробеге зарегистрировалось 47 команд — 470 человек. Это школьники, студенты и сотрудники предприятий и учреждений Кстовского района.
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