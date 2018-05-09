Kick It Out разочарована мягким наказанием РФС за поведение фанатов

Организация Kick It Out, которая занимается борьбой с проявлениями расизма, считает недостаточно жёстким наказание в отношении Российского футбольного союза (РФС) за поведение болельщиков на товарищеском матче сборных России и Франции.

«Мы убеждены в том, что дисциплинарный кодекс ФИФА просто не выполняет свои функции, если расистское скандирование приводит к жалкому штрафу, особенно учитывая то, что это последний в длинном списке инцидентов, связанных с российскими футбольными клубами и болельщиками», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Глава Kick It Out Херман Усли подчеркнул, что недостаточные эффективные действия со стороны ФИФА по вопросам проявления расизма в российском футболе могут привести, вероятно, в будущем к дальнейшим оскорблениям темнокожих игроков на матчах в России.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция на 30 тыс. швейцарских франков.