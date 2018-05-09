«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: две ставки Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится сегодня, 9 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Ставки: победа хозяев с форой "-1,5" за 1.60, победа хозяев всухую за 1.90.

«Обе команды потерпели неутешительные поражения в минувшие выходные, но я ожидаю, что хозяева сумеют добиться своего: им нужно набирать очки для квалификации в Лигу чемпионов. «Ньюкасл Юнайтед» уже ни за что не борется, «сороки» проиграли свои последние три встречи в АПЛ и доигрывают сезон", — сказал Оуэн.