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Лешуков/Семёнов и Абалакина/Мотрич сыграют в квалификации турнира в Люцерне
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Лешуков/Семёнов и Абалакина/Мотрич сыграют в квалификации турнира в Люцерне 

Чемпионат.com 34 минуты назад
На этой неделе пройдут три этапа Мирового тура по пляжному волейболу. Россиянки Екатерина Филина и Мария Конторская не смогли пробиться в основную сетку соревнований на острове Туан-Чау (Вьетнам), проиграв представительницам Израиля Михал Баранник и Аните Деев со счётом 0:2 (11:21, 13:21).
Илья Лешуков / Константин Семёнов и Юлия Абалакина / Ольга Мотрич стартуют на соревнованиях в Люцерне (Швейцария) категории «3 звезды» со второго раунда квалификации.
Александр Крамаренко и Тарас Мыськив сыграют в квалификации этапа категории «1 звезда» в Бангкоке (Таиланд).
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