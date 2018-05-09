Лешуков/Семёнов и Абалакина/Мотрич сыграют в квалификации турнира в Люцерне

На этой неделе пройдут три этапа Мирового тура по пляжному волейболу. Россиянки Екатерина Филина и Мария Конторская не смогли пробиться в основную сетку соревнований на острове Туан-Чау (Вьетнам), проиграв представительницам Израиля Михал Баранник и Аните Деев со счётом 0:2 (11:21, 13:21).