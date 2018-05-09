Астраханские полицейские присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России»

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, моему деду Газизу Худайбергеновичу Сафаралиеву было 33 года.

Он был председателем колхоза имени Кирова в селе Яксатово Приволжского района Астраханской области. Патриот, преданный Родине, он не смог остаться в тылу. 26 июня 1941 года ушел добровольцем на фронт. Бабушка осталась дома с четырьмя сыновьями, один из них мой отец. Не хватало еды, одежды, жили в маленькой землянке.

Мой дед воевал в разведке, прошел путь от простого солдата до заместителя командира роты. Участвовал в сражениях под Москвой, освобождал Минск, Восточную Пруссию. За проявленное мужество и героизм был награжден орденом Красной звезды, орденом Красного знамени, дважды Орденом Славы.

Хочу рассказать об одном героическом поступке моего деда. В октябре 1944 года недалеко от небольшой белорусской деревни во главе небольшой разведывательной группы мой дед отправился в тыл врага за 10 километров от линии фронта. Перед разведчиками была поставлена задача: выяснить основные точки дислокации и хранения боеприпасов противника. Проникнув на вражескую территорию, группа была обнаружена и была вынуждена вступить в неравный бой. Шестеро разведчиков, включая моего деда, противостояли целой механизированной роте немецких войск. Дед дал команду, отстреливаясь, отступать к линии фронта. Противник наступал и вел ожесточенный огонь, по самым скромным подсчетам, в ходе двухчасового боя было уничтожены более 30 солдат немецкой армии, при этом из наших разведчиков получили ранения только двое, включая моего деда. Ему раненому командиру группы удалось вывести по лесным тропам своих товарищей к линии фронта — к позициям советских войск.

Эту историю рассказал нам приезжавший в гости после войны полковник Цыпленков В. В., командир полка, где служил дед. Однополчанин вспоминал, что деду очень хотелось дойти до Берлина, чтобы по немецкому радио заявить, что не стоит развязывать войну против России, потому что у него подрастают четыре сына силой и статью все в него, и они не позволят врагу отобрать свободу у своей Родины.

К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. В феврале 1945 года он погиб в ходе сражений на территории Восточной Пруссии, но память о нем мы храним в наших сердцах. В его честь названа улица в селе Яксатово — улица имени Сафаралиева Газиза Худайбергеновича.

Нам посчастливилось жить в мирное время, и каждый из нас должен помнить, кому мы обязаны счастью жить в свободной стране. Я помню! Я горжусь! Служу России!