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Агент Дмитрия Тарасова порадовался «фарту» футболиста
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Агент Дмитрия Тарасова порадовался «фарту» футболиста 

WomanHit.ru 24 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
В Сети обсуждают пост агента Дмитрия Тарасова Андрея Лобжанидзе, также известного как Андреас. Мужчина поздравил футболиста со скорым прибавлением в семье и назвал минувший год для своего подопечного «фартовым». Он считает, что его место в сборной России на предстоящем ЧМ. Действительно, в спортивной карьере Дмитрия выдался удачным, но пользователей возмутили слова о личной жизни Тарасова. Пиарщик назвал его бывшую супругу Ольгу Бузову «обузой», а нынешнюю — Анастасию Костенко — «донской красавицей».
Фанаты поющей телеведущей накинулись на мужчину с критикой. Мол, неизвестно, кто в паре «Тарабузиков» еще был «обузой». По их мнению, футболист пиарится за счет экс-супруги. Да и спортивные достижения Дмитрия у них вызывают сомнения. Хотя на днях клуб «Локомотив» победил санкт-петербургский «Зенит» и железнодорожников признали чемпионами России.
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