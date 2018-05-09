Агент Дмитрия Тарасова порадовался «фарту» футболиста 

В Сети обсуждают пост агента Дмитрия Тарасова Андрея Лобжанидзе, также известного как Андреас. Мужчина поздравил футболиста со скорым прибавлением в семье и назвал минувший год для своего подопечного «фартовым». Он считает, что его место в сборной России на предстоящем ЧМ. Действительно, в спортивной карьере Дмитрия выдался удачным, но пользователей возмутили слова о личной жизни Тарасова. Пиарщик назвал его бывшую супругу Ольгу Бузову «обузой», а нынешнюю — Анастасию Костенко — «донской красавицей».
Фанаты поющей телеведущей накинулись на мужчину с критикой. Мол, неизвестно, кто в паре «Тарабузиков» еще был «обузой». По их мнению, футболист пиарится за счет экс-супруги. Да и спортивные достижения Дмитрия у них вызывают сомнения. Хотя на днях клуб «Локомотив» победил санкт-петербургский «Зенит» и железнодорожников признали чемпионами России.