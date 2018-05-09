Ещё
Президент «Сельты»: «Надеюсь, Аспас останется с нами надолго»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Сельты»: «Надеюсь, Аспас останется с нами надолго» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Президент «Сельты» Карлос Моуринью прокомментировал интерес «Валенсии» и «Атлетико» к форварду команды Яго Аспасу.
— Мы всегда готовы к переговорам. Это два прекрасных клуба, но мы не собираемся продавать Аспаса дешевле той суммы, которая прописана в его контракте в виде отступных. При этом мы считаем, что Яго стоит даже больше указанных 40 миллионов евро. Аспас знает, что «Сельта» — это его дом. Надеюсь, он будет с нами еще много лет.
В 32 матчах нынешнего сезона в чемпионате Испании Аспас забил 20 мячей.
SPORT24.ru: последние новости
Матч ЧМ-2018 Россия-Чехия пройдет при аншлаге Бенитес: «Я не знаю дальнейших планов Торреса» Что вы знаете о чемпионстве «Локомотива»? Тест Sport24
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко452
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение