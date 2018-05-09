Президент «Сельты»: «Надеюсь, Аспас останется с нами надолго»

Президент «Сельты» Карлос Моуринью прокомментировал интерес «Валенсии» и «Атлетико» к форварду команды Яго Аспасу

— Мы всегда готовы к переговорам. Это два прекрасных клуба, но мы не собираемся продавать Аспаса дешевле той суммы, которая прописана в его контракте в виде отступных. При этом мы считаем, что Яго стоит даже больше указанных 40 миллионов евро. Аспас знает, что «Сельта» — это его дом. Надеюсь, он будет с нами еще много лет.

В 32 матчах нынешнего сезона в чемпионате Испании Аспас забил 20 мячей.