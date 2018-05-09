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Джанлуиджи Буффон: «Финалы с „Миланом“ часто выходят за пределы 90 минут»
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Джанлуиджи Буффон: «Финалы с „Миланом“ часто выходят за пределы 90 минут» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что финал Кубка Италии с «Миланом» получится непростым. По его словам, низкая позиция «россонери» в чемпионате Италии не должна смущать.
— Посмотрите на историю матчей с «Миланом». Когда речь идет о финале, ты не можешь быть фаворитом, — цитирует AFP Буффона. — Я помню финал Лиги чемпионов 2003 года. С тех пор мы с ними четыре раза виделись в финалах. Они дважды выигрывали в серии пенальти, потом мы выиграли, потом еще в дополнительное время. Очевидно, что матчи с «Миланом» растягиваются часто более чем на 90 минут. Они всегда равные, технические различия исчезают.
Ювентус — Милан
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