«»Смерч” оказался строптивым»: пермяки попытались установить рекорд России, сдвинув 41-тонную машину

Сегодня, 9 мая, в Пермь приехали российские представители книги рекордов Гиннеса — они хотели зафиксировать новый рекорд. Под громкие крики болельщиков 20-летний пермяк Борис Харламов попытался установить рекорд России — пробуксировать на максимальное расстояние боевую машину «Смерч», вес которой составляет 41 тонну. Сделать это в одиночку спортсмену-тяжеловесу не удалось. Почему — выяснил корреспондент 59.ru.

Пермяк Борис Харламов весит 97 килограммов. Соотношение с весом боевой машины, говорят специалисты, — фантастическое. Первая попытка пробуксировать многотонную машину оказалась неудачной. Со всей силой спортсмен тянул машину, руками цепляясь за металлическую лестницу, прикрепленную к асфальту, но «Смерч» не сдвинулся с места. Тогда установку решили передвинуть на 10 сантиметров — вдруг стоит в яме и из-за этого не идёт. Но и после этого боевая машина не поддалась.

Пермяк предпринял две попытки, чтобы сдвинуть машину

Второй спортсмен, попытавшийся сдвинуть «Смерч», — более опытный тяжеловес Юрий Алексеев . Он пришёл поболеть за товарища. В итоге — сам попытался сдвинуть машину. Но и ему это не удалось.

Спортсмен Юрий пришёл на помощь

Удачной для спортсменов стала четвертая попытка. Боевая машина сдвинулась на несколько миллиметров, когда тянуть взялись оба спортсмена. Фактически, чтобы установить рекорд России, этого оказалось мало, но сами спортсмены считают, что всё получилось.

Вдвоём боевую машину смогли сдвинуть на несколько миллиметров

— Чисто формально, задача была сдвинуть с места — мы её выполнили. Почему пошли дальше? Хотели сделать зрелище, — говорит Юрий Алексеев. — Всем спасибо, без поддержки бы ничего не получилось. А в принципе рекорд установлен, техника с места сдвинулась. Вместе мы это сделали, в единстве мы сила, и в этом смысл.

— Мы попытались сделать это поодиночке, но ничего не вышло. Это показывает, что мы вместе. Мы — это сила, — добавляет 20-летний спортсмен Борис Харламов. — И если мы будем все вместе, всем городом собираться и делать такие мероприятия, будем едины. Поздравляем всех с праздником!

Спортсмены считают, что им удалось установить рекорд

По словам тренера спортсменов, на турнирах, в которых участвуют тяжеловесы, это упражнение называется «буксировка». Самый тяжелый вес, который брал Борис Харламов — 23 тонны.

— Иногда хочется выйти за предел собственных возможностей, — рассказывает тренер спортсменов. — То, что сегодня все могли увидеть — результат прицельных двухмесячных тренировок. Конечно, с места они его сдвинули, но хотелось еще и пробуксировать. «Смерч» оказался строптивым. Наверное, так оно получилось даже интересней. Не скажу, что расстроен. Если правильно оценить, в этом и есть сила.

Борис Харламов брал вес в 23 тонны

У Бориса Харламова при попытке установить рекорд полопались капилляры. Теперь спортсмену предстоит восстановиться к турниру 3 июня.