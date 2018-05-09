Пять британских клубов поборются за форварда «Рубина»

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун может перебраться в Великобританию после окончания текущего сезона. Интерес к форварду проявляют сразу пять клубов из Англии и Шотландии, сообщает TEAMtalk.

Видеть футболиста в своём составе хотят английские «Эвертон», «Лестер», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон», а также шотландский «Селтик». При этом, как отмечает источник, фаворитом в борьбе за игрока являются «волки», которые планируют потратить на усиление состава будущим летом очень серьёзную сумму.

Трансфер Азмун оценивается примерно в 12 миллионов евро. Руководство «Рубина» готово расстаться с игроком.

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