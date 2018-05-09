Ещё
«Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Альваро Мораты, однако еще не делал официального запроса по его трансферу, сообщает Goal. Ранее итальянские СМИ сообщали о существовании договоренности между этими клубами.
25-летний испанец не доволен своим положением в клубе, поскольку недавно уступил свое место в стартовом составе нападающему Оливье Жиру.
В текущем сезоне Мората провел 29 игр в премьер-лиге, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.
СМИ: Мората согласился вернуться в «Ювентус» // Антонио Конте: «Мората? Мне не нравится комментировать спекуляции»
Спорт-Экспресс: последние новости
На матче Россия – Чехия ожидается аншлаг Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России" Илья Воробьев: "В День Победы испытываю гордость и за страну, и за дедов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко451
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение