«Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты

«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Альваро Мораты , однако еще не делал официального запроса по его трансферу, сообщает Goal. Ранее итальянские СМИ сообщали о существовании договоренности между этими клубами.

25-летний испанец не доволен своим положением в клубе, поскольку недавно уступил свое место в стартовом составе нападающему Оливье Жиру.

В текущем сезоне Мората провел 29 игр в премьер-лиге, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

СМИ: Мората согласился вернуться в «Ювентус» // Антонио Конте: «Мората? Мне не нравится комментировать спекуляции»