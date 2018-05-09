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«Севилья» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
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«Севилья» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 

Чемпионат.com 13 минут назад
Сегодня, 9 мая, в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», состоится матч 34-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Реал» Мадрид. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал».
Ранее команды встречались друг с другом 153 раза. 45 побед на счету «Севильи», 81 раз выигрывал «Реал». Ещё 27 раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Его ассистентами станут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный судья — Франсиско Миральес Сельма.
«Севилья» с 51 очком располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Мадрид» находится на третьей строчке, имея в своём активе 72 очка.
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