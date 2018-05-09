Сервис F1 TV начнёт работать с Гран-при Испании

В ходе Гран-при Испании состоится запуск сервиса онлайн-трансляций F1 TV. Сервис начнёт полноценную работу с этапа в Испании. Подписчикам будут доступны прямые трансляции тренировок, квалификаций, гонок, пресс-конференций и интервью. Кроме того, болельщикам будет доступен просмотр с онбордов в ходе гонок.

Пока сервис будет доступен только на официальном сайте, но вскоре будет выпущено мобильное приложение для всех платформ — Apple , Android, Amazon Fire и форматов Amazon Fire TV, Android TV и Apple TV.

Сервис будет доступен в 52 странах, запуск работы F1 TV в России ожидается в течение следующих двух лет.