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Сервис F1 TV начнёт работать с Гран-при Испании
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Сервис F1 TV начнёт работать с Гран-при Испании 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: f1report.ru
В ходе Гран-при Испании состоится запуск сервиса онлайн-трансляций F1 TV. Сервис начнёт полноценную работу с этапа в Испании. Подписчикам будут доступны прямые трансляции тренировок, квалификаций, гонок, пресс-конференций и интервью. Кроме того, болельщикам будет доступен просмотр с онбордов в ходе гонок.
Пока сервис будет доступен только на официальном сайте, но вскоре будет выпущено мобильное приложение для всех платформ — Apple, Android, Amazon Fire и форматов Amazon Fire TV, Android TV и Apple TV.
Сервис будет доступен в 52 странах, запуск работы F1 TV в России ожидается в течение следующих двух лет.
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