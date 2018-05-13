На «Евровидении» победил Израиль

Певица Нетта Барзилай, выступающая от Израиля, победил в финале конкурса «Евровидение-2018», который проходит в Лиссабоне. Прямую трансляцию шоу провел «Первый» телеканал.

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