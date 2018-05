Определился победитель «Евровидения–2018»

Назван победитель международного песенного конкурса «Евровидение–2018», финал которого прошел в субботу в Лиссабоне.

Победу одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает РИА «Новости»

Второе место досталось представительнице Кипра Элени Форейре, которая исполнила песню Fuego. Третью строчку занял участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Российское жюри отдало максимальные 12 баллов за представляющую Молдавию группу DoReDos, которую на конкурсе также поддерживает Филипп Киркоров , передает ТАСС

Напомним, во время выступления британской певицы SuRie на сцену выбежал неизвестный и отобрал у нее микрофон.